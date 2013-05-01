挪威主权基金敦促中国对外开放国内市场

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透奥斯陆4月30日 - 全球最大投资者之一—挪威主权财富基金，敦促中国向国外投资者开放国内市场，称其打算投资中国数以十亿美元计的资金。
该基金主管Yngve Slyngstad周二表示，在总持有的7,350亿美元中，投资到中国的只有约10亿美元。
“假以时日，我们将会就经济的规模比例来投资中国。目前我们对中国的投资很少，” Slyngstad在奥斯陆的国会听证会发表演说后表示。
挪威的财富基金正把投资方向从欧洲资产转向亚洲和新兴市场，以寻求更高的报酬。
Slyngstad表示，人民币债券的离岸市场相当的小，而且流动性不大，在岸市场虽然很大，但外资却无法参与。
“中国在全球其他地区是很大的投资者，因此假设中国自己所投资的其他市场上的投资人得以反过来投资中国，是合情合理的。我认为这是时间早晚的问题，我们将静观其变，”他表示。
另一方面，Slyngstad在听证会上表示，全球债券的回报率太低，而且还会低上一段时间，对投资者而言，将更难赚取够高的回报。(完)
编译 戴素萍 审校 艾茂林
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