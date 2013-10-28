挪威主权基金渴望加大对华投资

路透奥斯陆10月25日 - 挪威主权财富基金执行长YngveSlyngstad对路透表示，该基金将把对中国的投资提高50%至15亿美元，且有意投资更多。该基金掌管8,100亿美元资产，是全球最大的投资者之一。

Slyngstad周五还表示，他不会过问所投资公司的避税问题。该基金是谷歌(GOOG.O)、星巴克(SBUX.O)和苹果(AAPL.O)的重要投资者。

该基金是全球资本最雄厚的主权财富基金，持有大约1%的全球股票。

该基金将投资从欧洲资产转向亚洲和新兴市场，以寻求更高回报。投资于中国是这一战略的关键组成部分。

但直到前不久该基金获准在中国的投资额度仅为10亿美元，现在该额度增至15亿美元。

“我们希望对中国市场投资更多，”YngveSlyngstad在一次访谈中称。“我们已(向中国当局)申请更大额度(超过15亿美元)，但现在我们还没有得到批复。”

他敦促中国进一步向外资开放国内市场。“作为世界最大的资本输出国，在希望投资于其他国家的同时也让...投资者进入，这符合中国自身的利益。”

**避税问题**

该基金价值折合为挪威人均约16万美元，投资于全球各地大约7,500家公司。

该基金禁止投资于烟草、核武器、杀伤性地雷和集束炸弹等一些领域，与所投资企业的磋商聚焦于如儿童权利和公平对待股东等问题。

近来，避税已经成为一个愈演愈烈的道德问题，谷歌、苹果和星巴克等跨国公司因为纳税问题正接受审查。这些公司已经否认有任何过错。

Slyngstad表示，他将不会过问基金所投资企业的避税问题，并称国际会计准则应该更为明确。

该基金是苹果的第十大投资者，拥有0.80%的股权；而苹果是该基金第八大股东。

它还是星巴克和谷歌的第18大股东，持股份额分别为0.81%和0.80%。(完)

(编译 石冠兰/王兴亚；审校 徐文焰)

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