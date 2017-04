伊斯兰武装分子或很快在挪威发起袭击--警方

路透奥斯陆7月24日 - 挪威警察安全处(Police Security Service)负责人Benedicte Bjoernland周四表示,与叙利亚有关的伊斯兰武装分子可能计划在挪威发起袭击。

Bjoernland表示:“我们还有情报显示,针对挪威的恐怖主义行动或很快发生,可能就在几天之内。”但他拒绝透露情报来源。

“这些人(情报中所涉及的人)曾参与过叙利亚的战斗。”

挪威一直致力于打击武装分子的活动,今年5月,挪威逮捕了三名涉嫌协助伊拉克和黎凡特伊斯兰国(Islamic State in Iraq and the Levant)的嫌疑人。

今年5月,瑞典情报部门负责人也表示,该国最大的安全威胁来自大约200名伊斯兰主义者,他们可能会参与武装袭击。

Bjoernland表示,挪威经常会收到类似的威胁,但其中很多被认为不足为信,但初步调查加大了该威胁的可信度。(完)

编译:靳怡雯 发稿:程芳

