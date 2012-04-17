挪威枪击案凶手拒绝认罪

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透奥斯陆4月16日电（记者 Balazs Koranyi/Walter Gibbs）---挪威袭击案凶手布雷维克（Anders Behring Breivik）在开庭审理首日，在法庭上挥拳致意，得意微笑，拒绝认罪。法庭审理或被变成展示他反伊斯兰教观点的马戏表演。
33岁的布雷维克称，他的行为是为保护国家。去年7月，布雷维克在奥斯陆政府大楼附近引爆汽车炸弹，造成八人死亡，随後在工党青年团夏令营开枪杀害另外69人。
法庭将判决布雷维克是有罪，还是精神不正常。尽管布雷维克面临终身监禁的可能，但高中就辍学的他称，若被认定精神不正常，这种命运比死还糟。
检方宣读了数小时的起诉书，详细描述他如何屠杀夏令营青少年。布雷维克一直无动于衷，只在法庭播放他的一段宣传视频时，才流下眼泪。
布雷维克身穿套装，松散地打着领带，双手被铐走进奥斯陆法庭。手铐被移除的时候，他多次得意地微笑，将右拳放在胸口，然後伸出手做致敬姿势。
法官进入法庭时，布雷维克拒绝起立，他表示：“我不承认挪威法庭。你们只是来执行支持多元文化政党下达的命令。”
“我承认做了这些事，但我拒绝认罪，因为我这是在进行自卫。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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