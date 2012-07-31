挪威首都美国使馆附近发现可疑包裹

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透奥斯陆7月31日电---挪威警方周二在奥斯陆一辆停放在美国驻该国大使馆外的汽车下面发现一个可疑包裹，随後封锁了周边大片地区。
一位在现场的路透记者称，几十名警察在大使馆附近的地铁站疏散人群，还封锁了周边的大片地区。该大使馆紧邻王宫。
警方不愿对此事发表更多评论，只是说会发布进一步声明。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。