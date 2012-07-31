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时事要闻 | 2012年 7月 31日 星期二 18:46 BJT

挪威首都美国使馆附近发现可疑包裹

路透奥斯陆7月31日电---挪威警方周二在奥斯陆一辆停放在美国驻该国大使馆外的汽车下面发现一个可疑包裹，随後封锁了周边大片地区。

一位在现场的路透记者称，几十名警察在大使馆附近的地铁站疏散人群，还封锁了周边的大片地区。该大使馆紧邻王宫。

警方不愿对此事发表更多评论，只是说会发布进一步声明。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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