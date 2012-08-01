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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 12:42 BJT

美国驻挪威使馆附近发现可疑包裹

挪威警方周二在美国驻该国大使馆附近发现可疑包裹，该包裹位於大使馆门前一辆停放着的汽车下。警察随後疏散人群并封锁了周边地区。该使馆紧邻王宫。警方称将对此事发布进一步声明。

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