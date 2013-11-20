媒体称美国曾大量监听挪威电话通话

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆11月19日 - 《挪威日报》（Dagbladet）周二报道称，去年底至今年初一个月间，美国国家安全局监听了挪威超过3,300万次电话通话。
该报道基于美国国家安全局承包商前雇员斯诺登公开的文件。英国《卫报》前记者格林沃尔德（Glenn Greenwald）是该报道的联合作者，当初正是他帮助斯诺登曝光了美国监控丑闻。
报道称，2012年12月10日至2013年1月8日间，美国国家安全局监听了挪威3,319万次通话。报道指出，挪威510万人口中，任何人都可能曾被监听过电话。
报道指出，在此期间，以人口比例而言，挪威是遭美国监听最为严重的欧洲国家。
《挪威日报》称，美国国家安全局收集的通话信息包括通话时长、通话者、通话地点以及电话序列号。
“朋友间不该互相搞间谍活动。收集情报是合理的，但应该有针对性、应该是在有合理怀疑的情况下。”挪威首相索尔贝格对挪威广播公司（NRK）说。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币