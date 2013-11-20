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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 10:26 BJT

挪威否认遭美国监听 但称与美国共享情报

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆11月19日 - 挪威称周二表示，该国情报局记录了去年冬季为期一个月的本国逾3,300万次电话通话，并非挪威媒体报道的美国国家安全局所为。

《挪威日报》（Dagbladet）此前报道称，美国国家安全局对挪威进行监听，曾在去年12月至今年1月期间收集过挪威的电话通话数据。

“数据收集是挪威情报部门进行的，目的是支持海外冲突地区的挪威军事行动或与反恐有关的行动，”挪威情报局负责人Kjell Grandhagen中将说。

他表示，这些针对挪威的数据收集活动并非针对挪威，但与美国共享了这些数据。

《挪威日报》的报道基于美国国家安全局承包商前雇员斯诺登公开的文件。英国《卫报》前记者格林沃尔德（Glenn Greenwald）是该报道的联合作者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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