媒体称美国曾大量监听挪威电话通话

路透奥斯陆11月19日 -《挪威日报》（Dagbladet）周二报道称，去年底至今年初一个月间，美国国家安全局监听了挪威超过3,300万次电话通话。

该报道基于美国国家安全局承包商前雇员斯诺登公开的文件。英国《卫报》前记者格林沃尔德（GlennGreenwald）是该报道的联合作者，当初正是他帮助斯诺登曝光了美国监控丑闻。

报道称，2012年12月10日至2013年1月8日间，美国国家安全局监听了挪威3,319万次通话。报道指出，挪威510万人口中，任何人都可能曾被监听过电话。

报道指出，在此期间，以人口比例而言，挪威是遭美国监听最为严重的欧洲国家。

《挪威日报》称，美国国家安全局收集的通话信息包括通话时长、通话者、通话地点以及电话序列号。

“朋友间不该互相搞间谍活动。收集情报是合理的，但应该有针对性、应该是在有合理怀疑的情况下。”挪威首相索尔贝格对挪威广播公司（NRK）说。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。