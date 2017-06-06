挪威海德鲁的卡塔尔合资公司铝出口遭到封锁

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透奥斯陆6月6日 - 挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二称，主要阿拉伯国家与卡塔尔断交后，卡塔尔Qatalum金属加工厂的铝出口已被封锁。
海德鲁持有Qatalum合资公司50%的股份，该合资公司年产逾60万吨原铝，向亚洲、欧洲和美国的客户出口。
“Qatalum的大部分船货一般都要通过阿联酋的杰贝阿里港口，但看起来该港从周二上午就对所有的卡塔尔船货关闭了，”海德鲁在声明中称。
“在海德鲁和卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)的支持下，Qatalum合资公司目前正在努力寻找替代航线，以便能够继续为全球客户服务，”声明还称。(完)
(编译 王琛；审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。