挪威海德鲁的卡塔尔合资公司铝出口遭到封锁

路透奥斯陆6月6日 - 挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二称，主要阿拉伯国家与卡塔尔断交后，卡塔尔Qatalum金属加工厂的铝出口已被封锁。

海德鲁持有Qatalum合资公司50%的股份，该合资公司年产逾60万吨原铝，向亚洲、欧洲和美国的客户出口。

“Qatalum的大部分船货一般都要通过阿联酋的杰贝阿里港口，但看起来该港从周二上午就对所有的卡塔尔船货关闭了，”海德鲁在声明中称。

“在海德鲁和卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)的支持下，Qatalum合资公司目前正在努力寻找替代航线，以便能够继续为全球客户服务，”声明还称。(完)