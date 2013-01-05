11月央行外汇资产减少104亿元

路透上海1月5日 - 中国人民银行最新数据显示,2012年11月末货币当局外汇资产余额为23.52万亿元人民币,较上月末减少104亿元,为当年内第三次下降.

此前央行公布的同期人民币信贷收支表中,金融机构全口径外汇占款减少了736亿元.考虑到当月外贸顺差及外商直接投资(FDI)数据,且代客结售汇亦为净结汇,上述外汇占款减少原因一直备受关注,但市场并无明确被广泛认可的解释.

上述数据表明,2012年11月央行和金融机构外汇占款均出现减少.从数据推算,商业银行等金融机构减少金额更甚于央行.

在时隔近八年后,中国央行外汇资产于2011年10月首次出现下滑,此后即频繁出现.除2011年10-12月连减三个月外,2012年4月和5月也出现了不同程度的减少.

中国金融机构外汇占款包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净购入外汇而投放的人民币,具体从进出口结售汇、国内外汇贷款及跨境人民币支付三个渠道得以体现.其中,当银行等金融机构将所持外汇卖给央行时,就会形成央行账上的外汇资产.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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