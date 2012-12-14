版本:
中国
中国财经 | 2012年 12月 14日 星期五 19:02 BJT

11月外汇占款减少736亿元--央行

路透北京12月14日电---中国央行周五公布,11月末金融机构外汇占款余额为257,187.64亿元人民币,据此计算,当月外汇占款减少736亿元.

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,11月末财政性存款余额为36,161.06亿元,当月减少1,149亿元.

上述两项数据表明,11月份市场因此增加的流动性为413亿元.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐