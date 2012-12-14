11月外汇占款减少736亿元--央行

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月14日电---中国央行周五公布,11月末金融机构外汇占款余额为257,187.64亿元人民币,据此计算,当月外汇占款减少736亿元.
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,11月末财政性存款余额为36,161.06亿元,当月减少1,149亿元.
上述两项数据表明,11月份市场因此增加的流动性为413亿元.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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