11月全球制造业活动跌势减缓--摩根大通PMI调查

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透伦敦12月3日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动11月滑坡速度减缓,因产出在五个月来首见上扬.
摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)於11月升至49.7,10月则自49.2下修为48.8.
11月数据为6月以来最佳水准,但仍略低於50的景气荣枯分水岭.
"在时序进入年末之际,全球制造业似正回升,"摩根大通全球经济协调部门主管David Hensley表示.
"产出、新订单及就业的调查指数持续好转,尽管是由低位回升,而成品库存水位则相当低."(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。