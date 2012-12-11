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中国财经 | 2012年 12月 11日 星期二 10:15 BJT

11月社会融资规模1.14万亿元--人行

路透上海12月11日电---中国人民银行周二公布,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,比上年同期多1,837亿元,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-11月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

--发稿 康熙泽/刘昕; 审校 黄凯

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