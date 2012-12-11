11月社会融资规模1.14万亿元--人行

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海12月11日电---中国人民银行周二公布,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,比上年同期多1,837亿元,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.
刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-11月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)
--发稿 康熙泽/刘昕; 审校 黄凯
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。