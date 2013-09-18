诺华将调查旗下爱尔康被曝在华贿赂一事

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路托苏黎世/北京9月17日 - 诺华制药NOVN.VX周二称，针对《21世纪经济报道》关于诺华旗下眼科产品部门爱尔康（Alcon）贿赂医生的报道，公司将予以调查。
《21世纪经济报道》引述化名“佐罗”的爆料人说法称，爱尔康向中国200家以上眼科医院的医生提供了经费。
据报道，爱尔康通过第三方的研发外包公司向医生提供“研究经费”。
诺华通过电子邮件发给路透的声明中说：“爱尔康不容忍任何违反所在市场法律法规的行为。”
“一旦听说任何指控，公司就会发起内部调查。当确定有任何不当行为，我们就迅速采取行动加以纠正。”
诺华称，爱尔康在华公司对2012年临床满意度调查进行了内部评估，认为其操作符合相关规定。
8月时《21世纪经济报道》还曾报道称，诺华制药前医药代表曝诺华涉嫌行贿推广药品。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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