诺华将调查旗下爱尔康被曝在华贿赂一事

路托苏黎世/北京9月17日 - 诺华制药NOVN.VX周二称，针对《21世纪经济报道》关于诺华旗下眼科产品部门爱尔康（Alcon）贿赂医生的报道，公司将予以调查。

《21世纪经济报道》引述化名“佐罗”的爆料人说法称，爱尔康向中国200家以上眼科医院的医生提供了经费。

据报道，爱尔康通过第三方的研发外包公司向医生提供“研究经费”。

诺华通过电子邮件发给路透的声明中说：“爱尔康不容忍任何违反所在市场法律法规的行为。”

“一旦听说任何指控，公司就会发起内部调查。当确定有任何不当行为，我们就迅速采取行动加以纠正。”

诺华称，爱尔康在华公司对2012年临床满意度调查进行了内部评估，认为其操作符合相关规定。

8月时《21世纪经济报道》还曾报道称，诺华制药前医药代表曝诺华涉嫌行贿推广药品。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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