诺华将调查旗下爱尔康被曝在华贿赂一事

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路托苏黎世/北京9月17日 - 诺华制药 周二称，针对《21世纪经济报导》关于诺华旗下眼科产品部门爱尔康（Alcon）贿赂医生的报导，公司将予以调查。
《21世纪经济报导》引述化名“佐罗”的爆料人说法称，爱尔康向中国200家以上眼科医院的医生提供了经费。
据报导，爱尔康通过第三方的研发外包公司向医生提供“研究经费”。
诺华通过电子邮件发给路透的声明中说：“爱尔康不容忍任何违反所在市场法律法规的行为。”
“一旦听说任何指控，公司就会发起内部调查。当确定有任何不当行为，我们就迅速采取行动加以纠正。”
诺华称，爱尔康在华公司对2012年临床满意度调查进行了内部评估，认为其操作符合相关规定。
8月时《21世纪经济报导》还曾报导称，诺华制药前医药代表曝诺华涉嫌行贿推广药品。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数