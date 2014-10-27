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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:26 BJT

企业并购：澳洲CSL以2.75亿美元收购诺华流感疫苗部门

路透悉尼10月27日 - 澳洲CSL Ltd 周一称，已同意以2.75亿美元的价格收购诺华制药 全球流感疫苗业务。CSL是全球最大的血液产品公司。

CSL在递交给澳洲股票交易所的声明中称，诺华流感疫苗业务与CSL子公司bioCSL和并，将打造全球流感疫苗业第二大公司。

CSL表示，交易资金将由现金盈余提供，整合成本估计为1亿美元，到2020年料每年实现7,500万美元的协同效应。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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