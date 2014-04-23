焦点：诺华等大型药企间的交易料启动行业并购热潮

路透4月22日 -随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。

诺华制药NOVN.VX及葛兰素史克(Glaxo Smith Kline)同意交换总值超过200亿美元的资产，强化诺华的癌症药物事业，同时也提升葛兰素史克的疫苗业务。Valeant Pharmaceuticals(VRX.TO)主动向玻尿酸制造商Allergan Inc(AGN.N)提出470亿的收购，藉以提升其肌肤保养事业。有多个报导指出，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)今年有关以超过千亿美元价格收购阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)的协商遭到回绝，这只会让并购活动将会有增无减的预期更加旺盛。

多位投资人、分析师及投资银行家周二表示，之所以会出现这些并购活动，是与经济情势及该产业的发展状况有关，包括低利率、美国企业有意进行海外收购以避免海外获利在美国课税、同时这些交易也可以让制药业者专注于其强项。

“有关辉瑞可能与阿斯利康进行交易的传闻，展现出产业可能进入新一阶段的整并，”伦敦Atlantic Equities分析师Richard Purkiss表示。

“与全球更为成熟的产业相较，大型制药业者仍显得四分五裂，因此可能持续推动集中化发展。”

**动物保健业务**

诺华周二还将旗下动物保健部门出售给礼来(LLY.N)，售价约54亿美元现金。明年初该交易结束后，礼来旗下Elanco部门在动物保健领域将成为全球第二大业者。

在大型医药公司把主要精力放在少量核心业务的同时，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模。据汤森路透数据，2014年初以来，医药领域交易规模几乎较上年同期翻一番至779亿美元。

投资者称，医疗保健类企业在密切关注其具有竞争力的业务以及业务发展方向。以美国制药大厂默克(MRK.N)为例，该公司正谋求出售旗下消费者业务部门，甚至诺华在周二达成这些交易后，仍计划出售旗下流感疫苗业务。

OrbiMed Advisors合伙人Sam Isaly表示，在诺华交易中，每个公司都得到了真正想要的业务，而且不用像1990年代和2000年代初的大型并购案那样使大型医药公司消失。

就收购方而言，那些交易结果也不那么好，因为他们身陷沉重的整合进程，减少了医药研发；过去十年最大的一笔交易就是辉瑞2009年收购惠氏(Wyeth)。

浏览大型医药企业并购交易，请点选(link.reuters.com/fyw68v)。

“非常有意思的是，葛兰素和诺华不合并，然后各自剥离旗下业务。他们只是(对旗下业务)重新洗牌而已，”Isaly表示。

Isaly预期，小型企业之间会有更多这类目标交易，以及结盟和并购活动。其他分析师和投资者称，企业仍可以进行这类交易，然后削减资产，侧重于他们的策略目标领域。

**考虑如何运用海外资金**

进行交易的其它原因还包括，有些企业在考虑如何运用海外积聚的资金时，想把总部搬到赋税较低的国家去。例如，分析师称，辉瑞在海外有数百亿美元。辉瑞拒绝置评。

此外，大型制药商和生物科技企业的股价表现对比也需要考虑。Nasdaq生物科技类股指数.NBI有超过100支成份股，其中许多市值不到5亿美元，尽管指数今年出现下跌，但2012年初以来的涨幅将近126%。相反，只有12支成份股的标普制药类股指数.SPLRCCARG，同期涨幅只有55%。

“从当前市场来看，小盘股相对于大盘股估值过高的情况，是过去30或35年来之最，因此收购活动将大公司作为目标也就很自然了，因为小公司已经被精挑细选过了，”Smead Capital Management投资长Bill Smead说。该公司在医药股当中持有辉瑞和默克。

Smead表示，过去几年许多大药厂因为大量药品专利到期导致营收减少，因而陷入困境，但随着新药逐步开发，这一波冲击已经开始减弱，投资人也已经注意到这些转变。

**另一种策略**

Valeant的作法则是另一种策略的代表作。Valeant以470亿美元收购Allergan，并且由对冲基金操盘人Bill Ackman旗下的基金公司Pershing Square Capital相助。Ackman已经收购将近10%的Allergan股份，而且Allergan董事会将考虑Valeant的出价。

Valeant自2010年以来即并购动作不断，去年收购了隐形眼镜制造商博士伦。执行长MichaelPearson在1月时称，Valeant要在2016年结束之前成为全球市值前五大药商，主要是通过并购来达成。

医药产业热络的并购交易，而且未来料将有更多在进行，使得ARCA医药指数上涨1.8%。

礼来旗下Elanco动物保健部门将收购诺华旗下约600个动物保健品牌，其中包括疫苗和抗寄生虫药物，这将使其得以进入水产养殖市场。

这将是2007年以来Elanco的第八宗也是最大的一笔收购。以全球营收衡量，Elanco将仅次于家畜和宠物保健产品专业公司硕腾(Zoetis)(ZTS.N)。

去年Elanco营收21.5亿美元，诺华动物保健部门营收为11亿美元。

“诺华已经同意这一系列重大交易，剥离或者强化其表现欠佳的资产，同时提升抗癌部门业务，”Jefferies分析师表示。(完)

(编译 张明钧/李爽/郑茵/李婷仪 审校 张荻/蔡美珍)

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