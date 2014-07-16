诺华将与谷歌携手开发智能隐形眼镜

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透苏黎世7月15日(记者 Caroline Copley) - 瑞士制药商诺华NOVN.VX已与谷歌(GOOGL.O)达成协议，将携手开发“智能”隐形眼镜，帮助糖尿病患者监测血糖水平，还可恢复眼睛的对焦能力。
诺华称， 这款产品可帮助糖尿病患者监测泪液中的葡萄糖水平，将数据无线传输到移动设备上。该技术也许会改变很多糖尿病患者的生活，目前有的糖尿病患者每天最多得刺破手指10次，以监测血糖水平。
据市场研究公司GlobalData称，若此项合作获得成功，诺华将可在全球血糖监测市场赢得重要的一席之地。到2017年，血糖监测市场规模可望超过120亿美元。目前全球约有3.82亿糖尿病患者。
英国糖尿病协会(Diabetes UK)健康信息负责人奥尼尔（Simon O’Neill）表示，该领域欢迎任何在新技术方面的投资，新技术也许有朝一日能让糖尿病患者更容易监测血糖，或者能有更多不同选择。
但他补充道，对这项技术还不太了解，因此不确定该技术变成常规手段的可能性有多大，以及多长时间才能实现。
诺华与谷歌合作协议的另一个重点是老花眼。人在上了年纪后，眼睛难以看清近处物体。诺华希望这种技术能有助于恢复眼睛的对焦能力，就像相机上的自动对焦那样。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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