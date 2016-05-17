诺华将把制药部门一分为二 部门主管亦将离职

路透苏黎世/伦敦5月17日 - 瑞士诺华制药(NOVN.S)将把公司的制药部门分成两个业务部，一个专注于抗癌药物，另一个侧重于其他药品。此外，在公司今年第二次管理高层大调整中，目前的药品部门主管也将离职。

公司称，制药部门主管David Epstein在为公司服务27年之后将离开，“在美国寻找新的挑战”。

Epstein去美国意味着，他并不像一些人猜测的那样会参与竞争明年接班葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)执行长一职。葛兰素史克称，预计在接近2016年底时选出新任执行长。

诺华年度营收为490亿美元，其中制药部门占到约三分之二，该部门重组表明肿瘤医学对公司的重要性日益提高，去年诺华斥资160亿美元买下了葛兰素史克投放市场的抗癌药物。

目前诺华的血癌药物Glivec专利即将到期，而新推出的抗心衰药Entresto营收增长慢于预期。

诺华股价今年已下跌16%，部分因Entresto表现令人失望。该股周三收报73.35美元，上涨0.07%。(完)