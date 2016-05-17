诺华将把制药部门一分为二 部门主管亦将离职

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透苏黎世/伦敦5月17日 - 瑞士诺华制药(NOVN.S)将把公司的制药部门分成两个业务部，一个专注于抗癌药物，另一个侧重于其他药品。此外，在公司今年第二次管理高层大调整中，目前的药品部门主管也将离职。
公司称，制药部门主管David Epstein在为公司服务27年之后将离开，“在美国寻找新的挑战”。
Epstein去美国意味着，他并不像一些人猜测的那样会参与竞争明年接班葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)执行长一职。葛兰素史克称，预计在接近2016年底时选出新任执行长。
诺华年度营收为490亿美元，其中制药部门占到约三分之二，该部门重组表明肿瘤医学对公司的重要性日益提高，去年诺华斥资160亿美元买下了葛兰素史克投放市场的抗癌药物。
目前诺华的血癌药物Glivec专利即将到期，而新推出的抗心衰药Entresto营收增长慢于预期。
诺华股价今年已下跌16%，部分因Entresto表现令人失望。该股周三收报73.35美元，上涨0.07%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。