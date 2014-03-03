瑞士诺华制药否认将与罗氏制药合并--报载

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透苏黎世3月2日 - 据瑞士周日报报导，诺华制药NOVN.VX董事长Joerg Reinhardt称，该公司将更紧密地与同业罗氏ROG.VX合作，但表示两家公司不会合并。
在被问及两家公司是否会保持相互独立时，Reinhardt对周日报称："肯定会的。"
他表示，几周前他与即将卸任的罗氏董事长Franz Humer碰过面，也与他的接班人Christoph Franz通过邮件。
”我们两家制药集团位于同一个城市，有很多共同话题，“Reinhardt说。罗氏和诺华的公司总部都在瑞士巴塞尔。
再被问及诺华是否会出售持有的罗氏股权时，Reinhardt说：”这些股权在我们手里好好的。只要罗氏业务做得好，我们就会乐于持有这些股权。“
诺华持有罗氏三分之一的不记名股票(RO.S)。
去年10月，罗氏执行长Severin Schwan也驳斥了有关罗氏将与诺华合并的传言。
Reinhardt在访问中称，诺华希望今年底能完成对其非处方药、动物医疗和疫苗业务的评估审查。
”这样我们才知道是否应该，以及如何改变业务架构和组织，“他说，并补充称，公司在与合作伙伴讨论潜在的收购或剥离业务事宜。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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