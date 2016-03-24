诺华就行贿中国医疗专家民事诉讼与美国政府达成和解--SEC

路透3月23日 - 美国证券交易委员会(SEC)表示，诺华制药(Novartis AG)NOVN.VX周三同意向美国政府支付逾2,500万美元，就其遭控向中国医疗保健专家行贿以提振当地销售的民事诉讼达成和解。

SEC表示，诺华的违法行为发生于2009-2013年间。

SEC表示，美国法律规定禁止向外国官员行贿，诺华就相关指控达成和解，不过诺华既不承认、也不否认这些指控。

诺华表示，和解案中涉及的指控大多发生在该公司遵守合规举措之前，自此之后已加以落实。

“我们认为这些不断在检讨与更新的举措，已合乎SEC提出的相关规定，反映出诺华在各方面的主动性，密切配合与加强遵守全球的标准，”诺华发言人Eric Althoff在电邮声明中表示。

SEC表示，诺华的中国分公司企图在帐册中以旅游与娱乐、会议、演讲费用、行销活动、教育研讨会及医疗研究等合法开销名目，掩饰行贿行为。

SEC也称，诺华对内部会计管控也未能设计并维持一套有效的系统。

SEC还表示，诺华配合调查，也自行就此事进行“扩大检讨”。(完)