全球能源：中国石油集团获得俄罗斯Yamal LNG项目的20%权益

路透圣彼得堡6月21日 - 中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)和Novatek周五表示，中国石油集团已签署协议，获得Novatek主导的俄罗斯北极项目Yamal LNG的20%权益。该项目将生产液化天然气(LNG)。

Novatek 是俄罗斯第二大天然气生产商，拥有Yamal LNG项目的80%权益，还与CNPC签署了一项长期供气协议。

法国道达尔 在该项目中拥有20%权益。Novatek曾说过，在新伙伴加入后，它将在Yamal LNG项目中至少保留51%的权益。(完)