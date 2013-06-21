全球能源：中国石油集团获得俄罗斯Yamal LNG项目的20%权益

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透圣彼得堡6月21日 - 中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)和Novatek周五表示，中国石油集团已签署协议，获得Novatek主导的俄罗斯北极项目Yamal LNG的20%权益。该项目将生产液化天然气(LNG)。
Novatek 是俄罗斯第二大天然气生产商，拥有Yamal LNG项目的80%权益，还与CNPC签署了一项长期供气协议。
法国道达尔 在该项目中拥有20%权益。Novatek曾说过，在新伙伴加入后，它将在Yamal LNG项目中至少保留51%的权益。(完)
(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。