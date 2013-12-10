中国11月工业增加值同比增10% 社会消费品零售总额增13.7%

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动

路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。