中国11月工业增加值同比增10% 社会消费品零售总额增13.7%

中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京12月10日 - 中国国家统计局周二公布，11月工业增加值同比增长10%，1-11月固定资产投资同比增长19.9%。路透调查预估中值原本分别为10.1%和20%。
统计局并公布，11月社会消费品零售总额同比增长13.7%，路透调查中值为13.3%。
环比来看，11月工业环比增长0.76%，投资和零售分别增长1.47%和1.32%。
以下为11月数据详情（同比增速%）：
实际值 预估中值 区间 上月 上年同期
工业增加值 10.0 10.1 9.7 ~ 10.3 10.3 10.1
固定资产投资(不含农户)(1-11 19.9 20.0 19.9 ~ 20.8 20.1 20.7
月)
社会消费品零售总额 13.7 13.3 12.5 ~ 14.1 13.3 14.9
注：固定资产投资前值为1-10月数据。
中国国家统计局此前公布，11月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3%，环比为下滑0.1%；11月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比则持平。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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