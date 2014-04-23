焦点：诺华与葛兰素史克达成资产互换协议 规模逾200亿美元

2013年6月18日在伦敦拍摄拍摄的葛兰素史克办公楼。 REUTERS/Luke MacGregor

* 诺华制药将以高达160亿美元的价格收购葛兰素史克的抗癌药物部门

* 并将与葛兰素史克成立消费者保健药物合资企业

* 诺华将旗下疫苗部门出售给葛兰素史克，价格高达71亿美元

* 礼来将以54亿美元收购诺华旗下动物保健业务

* 这些交易加之辉瑞与阿斯利康的收购传闻，提振医药板块股价普涨

路透苏黎世/伦敦4月22日 -诺华制药NOVN.VX和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际。

该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门。之前有报纸报道，制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)拒绝了辉瑞(Pfizer)(PFE.N)1,010亿美元的收购提议，这则消息推动医药板块股价普涨。

此外，诺华还将动物保健部门出售给礼来(EliLilly)(LLY.N)，售价约54亿美元现金。明年初该交易结束后，礼来旗下Elanco部门在动物保健领域将成为全球第二大业者。

由于多数大型医药公司试图把主要精力放在少量核心业务，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模，最近全球医药行业出现一系列交易。

根据汤森路透数据，交易价值自2014年初以来已较一年前增长近一倍至779亿美元。

诺华制药的调整标志着，公司董事长兼执行长DanielVasella离职后开始的公司业务审查结束。这项行动持续了一年时间。

诺华制药表示，将以145亿美元买下葛兰素史克的抗癌药品系列，根据在黑素瘤药物的试验结果可能再另外支付15亿美元。

这一交易将强化诺华制药作为世界二号抗癌药公司的地位，紧随同业罗氏ROG.VX之后。

诺华制药表示，葛兰素史克将购买其除流感疫苗之外的疫苗业务，作价52.5亿美元，加上可能高至18亿美元的潜在分阶段付款和持续的专利费用。两家公司也将成立消费保健业务合资企业。

这些交易及其所暗示的未来医药领域可能达成更多交易的前景，推动ARCA制药类指数.DRG上涨1.8%。

礼来旗下Elanco动物保健部门将收购诺华旗下约600个动物保健品牌，其中包括疫苗和抗寄生虫药物，这将使其得以进入水产养殖市场。

这将是2007年以来Elanco的第八宗也是最大的一笔收购。以全球营收衡量，Elanco将仅次于家畜和宠物保健产品专业公司硕腾(Zoetis)(ZTS.N)。

“这项交易结束后，我们在全球宠物保健领域将从第五大跃居第三，在各项家畜产品方面都将是前二或前三，”礼来动物保健部门主管JeffSimmons在一次专访中表示。

去年Elanco营收21.5亿美元，诺华动物保健部门营收为11亿美元。

“诺华已经同意这一系列重大交易，剥离或者强化其表现欠佳的资产，同时提升抗癌部门业务，”Jefferies分析师表示。

诺华在纽约证交所收盘涨2.28%至76.40美元，葛兰素史克(GSK.N)收升4.1%至55.3美元。礼来股价跌1.36%至60.03美元。

**“强身健体”**

诺华制药执行长Joe Jimenez表示，这些交易将有助于公司“强身健体”，在未来10年迎接全球医疗保健行业的挑战。

他对记者表示，这些交易将使公司整体营收减少约40亿美元；但由于该公司拿低利润的疫苗部门换取高利润的抗癌药物部门，因此利润会提高。

瑞士券商Notenstein的分析师也对交易感到乐观，称新的抗癌药物将帮助诺华更容易摆脱畅销药物专利到期的影响。

不过巴克莱的分析师认为，高达160亿美元的交易价格“相当高”。

抗癌药物是一个竞争极其激烈的市场，一些分析师称，葛兰素史克退出在全球仅排名第14的领域是正确的。

葛兰素史克老板AndrewWitty表示，该公司在抗癌药物方面不具备竞争规模，因此将该业务转到“全球领导者手中”是明智的。

他还称，相反地，与诺华的交易强化了葛兰素史克的两项核心业务：疫苗和消费者保健药物。

诺华表示，与葛兰素史克的交易并不包括流感疫苗业务，并将即刻开始着手单独出售此项业务。

礼来称，将以34亿美元现金并贷款20亿美元来完成收购诺华的动物保健业务，并预计交易完成后的前三年可每年节省成本2亿美元。(完)

(编译 李爽/石冠兰/王兴亚；审校 徐文焰)

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