诺华制药第三季利润低于预期 受爱尔康及美元因素拖累

路透苏黎世10月27日 - 诺华制药NOVN.VX公布第三财季核心净利下降，低于分析师预期，收购自葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的癌症方面业务及较新产品的表现，未能抵消护眼业务爱尔康(Alcon)的疲软。

美元走强也打击了该公司业绩。

该公司第三财季核心净利为30.6亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为31.28亿美元。营收降至122.65亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为126.2亿美元。

诺华制药周二称，剔除汇率因素的影响，依然预计年度营收增幅在个位数百分比的中段水准，核心营业利润增幅在个位数百分比的高段水准。(完)