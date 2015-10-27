诺华制药第三季利润低于预期 受爱尔康及美元因素拖累

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透苏黎世10月27日 - 诺华制药NOVN.VX公布第三财季核心净利下降，低于分析师预期，收购自葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的癌症方面业务及较新产品的表现，未能抵消护眼业务爱尔康(Alcon)的疲软。
美元走强也打击了该公司业绩。
该公司第三财季核心净利为30.6亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为31.28亿美元。营收降至122.65亿美元，接受路透调查的分析师平均预期为126.2亿美元。
诺华制药周二称，剔除汇率因素的影响，依然预计年度营收增幅在个位数百分比的中段水准，核心营业利润增幅在个位数百分比的高段水准。(完)
(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。