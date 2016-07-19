全球最大药商诺华制药称将持续在英国投资

路透苏黎世7月19日 - 全球最大处方药制造商瑞士诺华制药(NOVN.S)执行长Joe Jimenez周二表示，尽管英国公投决定退出欧盟，该公司将继续在英国投资。

他同时向记者表示，目前位于伦敦的欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)将持续“循序”审批新药，尽管该局可能得要落脚于他处。

他在财报公布后的电话会议上表示，“对我们而言，英国是个重要市场。包括瑞士在内，欧洲有许多国家都不在欧盟之内，我们将在这些国家及欧盟持续投资。”

“尽管英国决定退出欧盟，我们将在英国持续强力投资，因我们认为当地还有医药上的需求尚未获得满足，同时也认为诺华的创新可以对英国的病患有帮助。”

Jimenez表示，他正就美国未来“更为艰困”的定价环境进行规划。

“我们必须为美国制定新的定价模式，在美国人口老化之际，这将有助于我们确保此一制度的永续经营能力。我们预期美国将没有涨价的环境，”他称。(完)