全球最大药商诺华制药称将持续在英国投资

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透苏黎世7月19日 - 全球最大处方药制造商瑞士诺华制药(NOVN.S)执行长Joe Jimenez周二表示，尽管英国公投决定退出欧盟，该公司将继续在英国投资。
他同时向记者表示，目前位于伦敦的欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)将持续“循序”审批新药，尽管该局可能得要落脚于他处。
他在财报公布后的电话会议上表示，“对我们而言，英国是个重要市场。包括瑞士在内，欧洲有许多国家都不在欧盟之内，我们将在这些国家及欧盟持续投资。”
“尽管英国决定退出欧盟，我们将在英国持续强力投资，因我们认为当地还有医药上的需求尚未获得满足，同时也认为诺华的创新可以对英国的病患有帮助。”
Jimenez表示，他正就美国未来“更为艰困”的定价环境进行规划。
“我们必须为美国制定新的定价模式，在美国人口老化之际，这将有助于我们确保此一制度的永续经营能力。我们预期美国将没有涨价的环境，”他称。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。