俄罗斯新西伯利亚水电站称因炸弹威胁疏散了工作人员

路透莫斯科1月29日 - 俄罗斯新西伯利亚水电站周五称，已经疏散了231名工作人员，此前有电话称该水电站内有爆炸装置。

该水电站发言人Olesya Tarasova称，水电站仍正常工作，嗅探犬正在寻找爆炸装置。

“紧急情况部将08：58（0258 GMT）的电话通知了我们。我们的专家还没有在水电站设施内发现任何爆炸装置，”她在电话中对路透说道。