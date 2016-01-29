俄罗斯新西伯利亚水电站称因炸弹威胁疏散了工作人员

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月29日 - 俄罗斯新西伯利亚水电站周五称，已经疏散了231名工作人员，此前有电话称该水电站内有爆炸装置。
该水电站发言人Olesya Tarasova称，水电站仍正常工作，嗅探犬正在寻找爆炸装置。
“紧急情况部将08：58（0258 GMT）的电话通知了我们。我们的专家还没有在水电站设施内发现任何爆炸装置，”她在电话中对路透说道。
新西伯利亚水电站位于西伯利亚西部，莫斯科以东约3,000公里处。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。