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时事要闻 | 2016年 1月 29日 星期五 14:17 BJT

俄罗斯新西伯利亚水电站称因炸弹威胁疏散了工作人员

路透莫斯科1月29日 - 俄罗斯新西伯利亚水电站周五称，已经疏散了231名工作人员，此前有电话称该水电站内有爆炸装置。

该水电站发言人Olesya Tarasova称，水电站仍正常工作，嗅探犬正在寻找爆炸装置。

“紧急情况部将08：58（0258 GMT）的电话通知了我们。我们的专家还没有在水电站设施内发现任何爆炸装置，”她在电话中对路透说道。

新西伯利亚水电站位于西伯利亚西部，莫斯科以东约3,000公里处。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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