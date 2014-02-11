中国今年氮氧化物排放量计划减少5%

路透北京2月11日 -中国环境保护部副部长翟青周二称，今年将全力推进大气、水、土壤污染治理三项重点工作。2014年确定的年度减排任务为，与去年相比，二氧化硫、化学需氧量和氨氮排放量分别减少2%，氮氧化物排放量减少5%。

翟青在国新办举行的新闻发布会上表示，中国总量减排进展顺利。预计2013年度减排任务可以全面完成，尤其是氮氧化物有望下降4%以上。去年环保部不予审批的项目有32个，涉及投资达到1,184亿元人民币。

“争取在2014年污水处理能力再增加1,000万吨，电厂脱硝再增加1.3亿千瓦，钢铁烧结机的脱硝增加1.5万平米，黄标车的淘汰达到300万辆。”翟青说。

“十二五”期间中国政府确定了四项主要污染物的减排任务，其中二氧化硫、化学需氧量各削减8%；氨氮以及氮氧化物，各削减10%。

“从这几年的工作情况来看，二氧化硫、化学需氧量和氨氮三年来均削减了7%以上，这三项指标任务完成情况和时间进度基本上是匹配的。但是氮氧化物三年下来大体上仅削减了20%左右，应该说，这个进度对2014年、2015年形成了很大的压力。”翟青说。

翟青称，今年将突出抓好京津冀及周边地区大气污染治理这一重中之重。发挥全国大气污染防治部际协调小组作用，深化京津冀及周边地区、长三角协作机制建设，推进珠三角区域协作，解决区域突出问题。推进重点行业污染治理，加快大气环境监测预警体系建设。

在水污染防治方面，编制出台《水污染防治行动计划》并组织实施。重点保护好饮用水水源地、生态良好湖泊等高功能水体，消灭国控断面劣Ⅴ类等污染严重水体。

在土壤污染防治方面，编制出台《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施。启动全国土壤污染状况详细调查和土壤环境保护工程第一批重点项目，积极推进土壤污染治理与修复。

加快推进大气污染防治、土壤环境保护、核安全、环境监测管理等方面法律法规的制修订。继续推进环境污染强制责任保险试点。

翟青并表示，将从严从紧控制“两高一资”、低水平重复建设和产能过剩项目建设。完善污染物排放标准体系，出台关于加强地方环保标准工作的意见。引导环保技术示范推广和应用。持续推进强制性清洁生产审核。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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