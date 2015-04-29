中国和印度在尼泊尔展开救援外交

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路透尼泊尔达丁/加德满都4月28日（记者 Sanjeev Miglani/Ross Adkin） - 尼泊尔深山中的一个医院拥有12张病床，印度空军直升机将地震中受伤的人从山顶和无法进入的山谷运到这里。

在首都加德满都，身穿红色制服的中国救援人员在瓦砾中寻找幸存者。周二的电视镜头显示，一队救援人员从一个酒店的废墟中救出一名男子，用担架小心翼翼地将他运走。

地震让尼泊尔政府面临困境，其官员基本没有出现在公众视野中。但印度和中国却都在几小时内承诺提供救援人员、嗅探犬、帐篷和食品，获得了尼泊尔人民的赞扬。

“我们对政府没有信心，只有印度和（印度总理）莫迪在帮助我们，”达丁村民Dhruba Kandel说道。“如果没有这些直升机，很多人会死在山上。”

中国周六迅速对地震表示同情并提供支援，已经承诺提供330万美元援助，和整个欧盟提供的援助相当。

《人民日报》报道称，很多中国网友准备组织募捐，一个在加德满都开面馆的中国人熬好稀饭免费发放。

莫迪在地震发生后几小时内即发声，并承诺“擦去每个尼泊尔人的眼泪”。印度电视台播放了大量印度飞机、卡车和大巴提供援助的画面。

“印度和中国派出了专业的救援人员，他们非常努力地工作，”尼泊尔外长Mahendra Bahadur Pandey周二接受《印度快报》（Indian Express）采访时说道。

他表示尼泊尔划分了中国和印度的援助区域，但没有提供细节。

官员们不理会援助战的说法。中国外交部周二称，中方愿与印度积极协调在尼泊尔的抗震救灾行动。