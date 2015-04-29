中国和印度在尼泊尔展开救援外交

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透尼泊尔达丁/加德满都4月28日（记者 Sanjeev Miglani/Ross Adkin） - 尼泊尔深山中的一个医院拥有12张病床，印度空军直升机将地震中受伤的人从山顶和无法进入的山谷运到这里。
在首都加德满都，身穿红色制服的中国救援人员在瓦砾中寻找幸存者。周二的电视镜头显示，一队救援人员从一个酒店的废墟中救出一名男子，用担架小心翼翼地将他运走。
地震让尼泊尔政府面临困境，其官员基本没有出现在公众视野中。但印度和中国却都在几小时内承诺提供救援人员、嗅探犬、帐篷和食品，获得了尼泊尔人民的赞扬。
“我们对政府没有信心，只有印度和（印度总理）莫迪在帮助我们，”达丁村民Dhruba Kandel说道。“如果没有这些直升机，很多人会死在山上。”
中国周六迅速对地震表示同情并提供支援，已经承诺提供330万美元援助，和整个欧盟提供的援助相当。
《人民日报》报道称，很多中国网友准备组织募捐，一个在加德满都开面馆的中国人熬好稀饭免费发放。
莫迪在地震发生后几小时内即发声，并承诺“擦去每个尼泊尔人的眼泪”。印度电视台播放了大量印度飞机、卡车和大巴提供援助的画面。
“印度和中国派出了专业的救援人员，他们非常努力地工作，”尼泊尔外长Mahendra Bahadur Pandey周二接受《印度快报》（Indian Express）采访时说道。
他表示尼泊尔划分了中国和印度的援助区域，但没有提供细节。
官员们不理会援助战的说法。中国外交部周二称，中方愿与印度积极协调在尼泊尔的抗震救灾行动。
中国前驻巴基斯坦大使张春祥表示不存在竞争。(完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开