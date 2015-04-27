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时事要闻 | 2015年 4月 27日 星期一 18:21 BJT

尼泊尔地震死亡人数升至3726人--官员

路透加德满都4月27日 - 尼泊尔官员周一称，地震死亡人数升至3,726人，比周一早些时候统计的死亡人数增加500人。

尼泊尔政府一些官员担忧周六发生的7.9级地震可能导致多达5,000人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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