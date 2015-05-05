尼泊尔不仅需要食物和水 更需要救灾信息

汤森路透基金会新德里5月4日（记者 Nita Bhalla） - 震后的尼泊尔目前可能比世界其他地方更需要信息，包括家属的下落和哪里有食物与水。

尼泊尔7.8级地震遇难人数已经超过6,000人，很多受灾者住在户外，无法知晓乡下亲人的安危。

喜马拉雅山脉偏远村庄里的人仍处于困境中，他们可能在地震中受伤，正在等待救援。

灾难通讯专家称，在危机中生存下来往往依靠通讯和信息分享能力，比如求救和从面临同样挑战的人那里获取安慰等。

随着干口粮、毯子和防水布等救灾物资抵达尼泊尔，救援专家强调信息是不可忽视的一种援助形式。

“受灾者和救援者一样需要信息，因为他们需要信息作出明智的决定、保护自己和家人以及寻求帮助，”独立灾难通讯专家Imogen Wall说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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