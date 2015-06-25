中印承诺向尼泊尔提供近15亿美元震后重建援助

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透加德满都6月25日（记者 Gopal Sharma） - 印度和中国周四承诺向尼泊尔提供近15亿美元的地震灾后重建援助。
4月25日和5月12日发生的两次地震导致8,832人丧生，超过2.2万人受伤，很多人被迫住进了临时避难所。尼泊尔政府预计灾后重建将耗资超过66亿美元，相当于该国GDP的三分之一。
印度提供了10亿美元援助，印度外长Sushma Swaraj在一个国际捐助国会议上称，其中四分之一是拨款，其余为贷款。
“未来五年我们对尼泊尔的援助总额将达到20亿美元，”Swaraj说道。“印度和尼泊尔的关系源远流长。我们在文化、宗教、传统、语言、文学和神学领域都有联系。”
中国外交部长王毅承诺向尼泊尔提供4.83亿美元援助，帮助尼泊尔进行震后重建，并称中方希望将重点放在尼泊尔的可持续发展上。王毅并没有提供具体援助形式，但中国过去的援助大多是拨款形式。
“中方将尽一切努力帮助尼泊尔……促进其社会经济发展，”王毅说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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