《路透早报》--6月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月工业生产初值(29日2350)

--中国公布一季度国际收支平衡表、国际投资头寸表、中国外债数据及中国银行业对外金融资产负债

--澳洲5月民间部门信贷/房屋信贷(0130)

--日本5月建筑订单/房屋开工(0500)

--德国5月实质零售销售(0600)

--法国6月消费者物价调和指数(HICP)初值(0645)

--法国5月消费者支出/生产者物价指数(PPI)(0645)

--瑞士6月KOF领先成长指标(0700)

--德国6月失业人数/失业率(0755)

--意大利第一季公共赤字与GDP之比(0800)

--英国第一季GDP/企业投资/经常帐(0830)

--香港5月M3货币供应及5月底止外汇基金总资产(0830)

--香港5月零售销售(0830)

--欧元区6月HICP初值(0900)

--意大利6月CPI/HICP初值(0900)

--意大利5月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--加拿大4月GDP/5月工业产品/原材料价格(1230)

--美国6月芝加哥采购经理人指数(1345)

--韩国6月消费者物价指数(CPI)/经常帐(2300)

--日本5月所有家庭支出/失业率(2330)

--日本5月全国地区/6月东京地区CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国企划财政部长官柳一镐在美国商会会议上就韩国经济形势和加强韩美经济合作发表演说(0300)。

--台湾央行第二季全体理监事会(预估0900举行记者会)。

--欧洲央行公布6月议息会议记录(1130)。

--瑞典央行执委会会议。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1920)。

以下为6月29日下午5:00至6月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟表示英国可以准入欧盟市场，条件是接受劳工自由流动

英国公投退欧之后不到一周，欧盟领导人于周三举行了首次没有英国参加的会议，并发出一项让英国难以接受的讯息：英国可以进入利润可观的欧盟市场，但条件是同意接受欧盟劳工的自由流动。欧盟提出，任何希望加入共同市场的国家都必须维护“四个自由”，工人的自由流动只是其中之一，另外还包括资本、商品和服务的自由流动。他们还呼吁英国正式知会其脱离欧盟的意愿，以触发欧盟的退出条款，从而启动为期两年的退出谈判。“在发出这一通知以前，无法开始任何形式的协商，”会议声明称。而卡梅伦希望在两年倒计时开始前能为他的继任者争取一些时间，制定相关策略并试探欧洲领导人的意图。

--继英国脱欧后，IMF将调降德国经济成长预估--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)欧洲部门助理部长Enrica Detragiache表示，受英国决定脱欧的影响，IMF在未来几周可能调降德国经济成长预估。他指出，英国是德国重要的贸易伙伴，两国经济关系出现重大变化，将对德国造成影响。在英国公投前完成的评估报告中，IMF小幅上调了2016年的经济增长预估，预测德国经济将增长1.7%，前次预测为1.5%。但将2017年经济增长预测从1.6%下调至1.5%。IMF敦促德国政府实施结构性改革，以应对不断加剧的来自社会快速老龄化的挑战。

--中国国务院：深化铁路投融资、价格等改革，放宽市场准入

中国国务院常务会议表示，深化铁路投融资、价格等改革，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重；培育多元投资主体，放宽市场准入，鼓励支持地方政府和广泛吸引包括民间投资、外资等在内的社会资本参与铁路投资建设。中国政府网刊登会议内容并称，“铁路总公司要推进自身改革，加快建立现代企业制度，盘活现有资产，用市场化方式多渠道融资，在铁路建设发展中发挥关键作用。”

--褐皮书称中国经济今年第二季增长升温，但未来恐怕难以持续

中国褐皮书国际(CBB)的调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。调查还显示，服务业增加招聘并强劲反弹；如果能持续这一势头，将预示中国政府长期以来坚持的经济再平衡目标已取得进展。“褐皮书”的结论在一定程度上与官方数据和其他一些民间调查相左，后者表明某些经济部门回稳，但其他部门疲弱。官方数据显示3月经济升温，但4月和5月数据则暗示，经济好转的表现可能短暂。民间投资增长已降至记录低位，迫使国有企业更多地承担起支撑经济增长的重担。

--美国消费者支出上涨，英国5月消费者信贷创2005年以来最大同比增幅

美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。数据显示，美国上月消费者支出增加0.4%，4月时急升1.1%，经通胀调整后，上月消费者支出增加0.3%，4月时增加0.8%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

英国央行数据显示，英国5月消费者信贷的同比增速创2005年以来最快，抵押贷款批准件数也高于预期。此后在6月，英国举行了公投选择退出欧盟。英国5月抵押贷款批准件数为67,042件，高于4月的66,205件，也高于路透调查预估的65,250件。消费者信贷较上年同期增长9.9%，为2005年11月以来最大按年增幅。4月为增长9.6%。

--德国财长期望更严格的欧盟预算法规并精简欧盟执委会

德国商报报导，在德国财政部长朔伊布勒助手起草的英国退出后欧盟改革方案中，包括对欧盟成员国实施更为严格的预算法规并且精简欧盟执委会。朔伊布勒的这项计划几乎肯定会遭到法国和意大利的反对，法意两国更希望通过举债来刺激本国经济发展。“各成员国确保预算稳定及成长利好型结构性改革的责任，不应被排除，”德国商报引述德国专家在改革提案中的说法报导称。

--美铝剥离铝冶炼业务，剥离计划下半年展开

美国铝业(Alcoa Inc)表示，将剥离其传统的铝冶炼业务，作为公司拆分计划的一部分，旗下面向航空和运输行业的公司将对新公司至多持股19.9%。美铝在一份监管文档中表示，被剥离的公司将被命名为Alcoa Corp，为成长型市场生产工程产品的增值业务将称作Arconic Inc。此次业务剥离计划将在今年下半年展开。美铝称，作为交易的一部分，剥离后的最初三年，新的铝冶炼业务将向下游业务出售金属，但Arconic也有权从其他供应方购买。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日大涨，因投资者继续逢低吸纳，消化英国退欧公投结果带来的影响。

道琼工业指数升284.96点，或1.64%，至17,694.68点；标准普尔500指数涨34.68点，或1.7%，至2,070.77点；纳斯达克指数上扬87.38点，或1.86%，至4,779.25点。

--欧洲股市劲扬，因对英国公投退出欧盟的不安情绪有所缓解，且油价上涨和对追加货币刺激措施的期望也扶助市场表现。泛欧STOXX 600指数劲升3.1%，昨日大涨2.6%，上周五和周一则累计下挫11%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬3.06%。

英股富时100指数劲升3.58%，报6,360.06点，法股CAC 40指数攀升2.6%，收报4,195.32点。德国DAX指数上升1.75%，收报9,612.27点。

汇市:

--美元兑欧元和英镑连续第二日下滑，因可能有获利了结，且对英国退欧的担忧缓和，带动风险意愿增强。

英镑兑美元纽约尾盘上涨0.7%，至1.3434美元。在美国市场稍早交易中，英镑触及1.3534美元日高，较周一触及的31年低点1.3122高出超过0.04美元。欧元尾盘上涨0.4%，至1.1105美元，从周五触及的三个半月低点1.0909美元进一步反弹。美元指数尾盘跌0.5%，至95.764，周一触及逾三个半月高位96.705。

债市:

--美国公债价格下跌，因股市和商品市场进一步反弹，投资者减持公债。指标10年期公债价格下跌12/32，收益率报1.495%，上升3个基点。

不过对30年期公债的强劲需求盘初将收益率推至2.247%，距离1月30日触及的纪录低位2.221%仅差几个基点。随着股市在尾盘加速上涨，30年期公债买兴消退，该收益率尾盘报2.307%，比周二尾盘高3个基点。

--欧元区公债收益率全面下跌，爱尔兰、法国和荷兰10年期公债收益率触及纪录低点，因冀望欧洲央行推出更多刺激计划，以抑制英国退欧带来的拖累。

爱尔兰10年期公债收益率跌至纪录最低0.6%，法国和荷兰10年期公债收益率也跌至历史最低，分别为0.21%和0.09%。德国10年期公债收益率下跌0.1个基点，至负0.13%。西班牙公债收益率跌至逾一年最低水准的1.23%，尾盘下跌6.5个基点，报1.24%。

油市:

--油价急升4%，布兰特原油收在50美元心理关口之上，因数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期。美国原油期货收升2.03美元，或4.2%，报每桶49.88美元，日高为50美元。布兰特原油期货收涨2.03美元，或4.2%，报每桶50.61美元，盘中触及近一周高位50.74美元。

金属市场:

--金价大涨，因美元回落及投资人对避险资产的买兴仍强劲，受英国上周公投意外决定脱离欧盟后的较长期金融不确定性带动。现货金收报每盎司1,318.51美元。美国8月期金收高0.7%，报每盎司1,326.90美元。现货银大涨3.9%至每盎司18.44美元的18个月高位，收于18.27美元。

--期铜和期镍价格攀升至近八周最高水准，受美元走软和对英国公投退出欧盟的担忧减轻提振。伦敦金属交易所三个月期铜收盘没有成交，买盘最后升0.4%，报每吨4,838美元，稍早触及5月5日以来最高的4,847.50美元。三个月期镍收涨1.1%，报9,440美元，为5月5日来最高。(完)