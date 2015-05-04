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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 18:15 BJT

尼泊尔称珠穆朗玛峰仍向登山者开放

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都5月4日 - 尼泊尔旅游部一名高官周一称，珠穆朗玛峰仍向登山者开放；尽管上月发生的地震引发雪崩，摧毁了大多数登山路线。

尼泊尔地震导致超过7,200人丧生，其中包括至少18名珠峰攀登者。

由于珠峰攀登者给尼泊尔贡献很多收入，尼泊尔对于是否关闭珠峰攀登犹豫不决，周一尼泊尔仍将是否攀登珠峰的决定留给了登山者。

每位珠峰攀登者需要支付1.1万美元，本个登山季共有357人注册。

“政府不会宣布关闭珠峰攀登，因为我们已经给予了登山者许可，”尼泊尔旅游部的Tulsi Prasad Gautam对路透说道。

“登山路线仍处于损毁状态，营地内的登山者认为短期内登山路线不会被修好。营地内的登山者和组织者需要做出决定，我们并没有要求他们怎么做。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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