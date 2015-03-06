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时事要闻 | 2015年 3月 6日 星期五 08:19 BJT

中国人大和政协十二届三次会议日程表(3月6日-15日)

3/6(五)

10:00 财政部记者会“财政工作和财税改革”

14:30 政协委员谈主动适应经济发展新常态促进经济平稳健康发展

16:00 农业部记者会“推进改革创新，加快建设现代农业”

3/7（六）

10:00 商务部记者会 “培育消费新亮点 构建开放新格局”

15:30 环保部记者会 “全面加强环境保护”

3/8（日）

09:00 人大会议第二次全体会议

3/9(一)

09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用

15:00 政协会议第二次全体会议

3/10(二)

09:00 政协会议第三次全体会议

3/11(三)

09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定

15:00 政协会议第四次全体会议

3/12(四)

09:00 人大会议第三次全体会议

3/13(五)

15:00 政协会议闭幕会

3/15(日)

09:00 人大闭幕会 总理答记者问

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 黄凯)

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