中国人大和政协十二届三次会议日程表(3月6日-15日)

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
3/6(五)
10:00 财政部记者会“财政工作和财税改革”
14:30 政协委员谈主动适应经济发展新常态促进经济平稳健康发展
16:00 农业部记者会“推进改革创新，加快建设现代农业”
3/7（六）
10:00 商务部记者会 “培育消费新亮点 构建开放新格局”
15:30 环保部记者会 “全面加强环境保护”
3/8（日）
09:00 人大会议第二次全体会议
3/9(一)
09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
15:00 政协会议第二次全体会议
3/10(二)
09:00 政协会议第三次全体会议
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(日)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”