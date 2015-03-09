中国人大和政协十二届三次会议日程表（3月10日-15日）

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
3/10(二)
09:00 政协会议第三次全体会议
10:00 人社部长尹蔚民答记者问
14:30 尹中卿等5名全国人大专委会负责人答记者问
16:30 国家安监总局局长杨栋梁答记者问
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(日)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
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