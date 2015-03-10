中国人大和政协十二届三次会议日程表（3月11日-15日）

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
14:45 中国央行行长等就金融改革与发展答记者问
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(日)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。