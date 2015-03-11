中国人大和政协十二届三次会议日程表(3月12日-15日)

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作

路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。