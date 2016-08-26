专访：挪威石油业显现复苏迹象 油企投资意愿增加--NPD局长

路透8月26日 - 挪威石油管理局(NPD)局长对路透表示，挪威石油业可能即将结束两年来的危机，已有更多公司愿意进行投资。

石油行业在挪威经济占比达20%，自2014年6月以来，受油价重挫60%的冲击，石油业纷纷裁员、降低成本和缩减项目。

但NPD局长Bente Nyland接受路透专访时说，石油业荷包捂得最紧的苦日子就要过去，可能即将否极泰来。

“我们认为情况越来越好转，”她说，并且引用她与油企的讨论、和业界对于完成开发计划的意愿增加来佐证。

今年迄今的挪威油气产出高于预期，为乐观气氛再添一笔。Nyland说NPD的今年产量预估或许会有一些上调，但目前暂不修正数字。(完)