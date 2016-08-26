专访：挪威石油业显现复苏迹象 油企投资意愿增加--NPD局长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透8月26日 - 挪威石油管理局(NPD)局长对路透表示，挪威石油业可能即将结束两年来的危机，已有更多公司愿意进行投资。
石油行业在挪威经济占比达20%，自2014年6月以来，受油价重挫60%的冲击，石油业纷纷裁员、降低成本和缩减项目。
但NPD局长Bente Nyland接受路透专访时说，石油业荷包捂得最紧的苦日子就要过去，可能即将否极泰来。
“我们认为情况越来越好转，”她说，并且引用她与油企的讨论、和业界对于完成开发计划的意愿增加来佐证。
今年迄今的挪威油气产出高于预期，为乐观气氛再添一笔。Nyland说NPD的今年产量预估或许会有一些上调，但目前暂不修正数字。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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