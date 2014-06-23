分析：不良资产处置回报丰厚 中国大银行打算管理自身坏账掘金

资料图片：中国一家银行的柜员正在清点百元面额的人民币。 REUTERS/Stringer

路透新加坡/上海6月23日 - 看到不良资产管理公司赚到巨大利润，中国的大型银行打算自己管理自身坏账，这表明他们相信对内部风险评估团队的投资到了开花结果的时候。

如果他们是对的，这可能标志着规模超过1,000亿美元的不良债权买方市场的终结，银行股东将会获益，而中国信达(1359.HK)等资产管理公司则要牺牲获利了。

不过，这也会给监管机构带来挑战。在监管层推动银行增加放贷以刺激经济成长之际，银行为寻求获利把不良贷款留在账面上，实际上限制了他们发放新贷款的能力。

“中国的不良贷款规模如此庞大，存在很大的信息不对称，有些实际上具有一定价值的贷款资产被一笔勾销，”海岸投资创始人之一方杰明(Benjamin Fanger)表示。海岸投资位于广东省，成立于2004年，专注于中国不良债权投资。

当下，这是一个有利可图的行业。信达公布去年净利增长26%至91亿元人民币(约合15亿美元)，中国华融资产管理公司的净利猛增44%至101亿元。

**买方市场**

“(中国)有四大资产管理公司，他们的表现一直非常好，”穆迪亚太金融机构部门主管Stephen Long称。

“这是偏买方的市场，因此我能了解为何银行很想保留部分获利。”

巴克莱的中国银行业研究主管May Yan称，在最近一份分析师简报中，中国工商银行(601398.SS)高层指出，他们能以折价50-60%收回不良贷款，大约是资产管理公司愿意支付金额的两倍。

根据与会分析师，中国银行(601988.SS)董事长田国立3月向分析师表示，该行将通过旗下投资银行部门来处置不良资产。

工商银行是中国最大的上市银行，中国银行则为第四大银行。两银行均不愿回覆路透寻求置评的电话。

银行有着获利最大化的动力，这长期来看对经济改革是个利好；政策推动的借贷促成了中国的坏账问题，而集中管理坏账则是企业文化进一步契合市场的信号。

但是这样做也有风险。银行能否改善打折出售不良贷款所得的回报，这点无法保证。出售不良贷款还有助于减少资产负债表上的债务。

“考虑到资金的时间价值，自我恢复的回报可能不会高于将不良贷款售给资产管理公司，”标普银行业分析师廖强表示。

**大量坏账**

一家上海上市的中资银行贷款及合规官员称，银行并不希望留下过于廉价出售坏账撒钱的印象。

“这里面存在太多既得利益，如果你把可能为国家赚钱的贷款转售给私企，这种失误就会让私人得利，”这位要求匿名的官员还称。

很多利害关系牵涉其中。截至第一季度末，银行业不良贷款共计6,460亿元人民币(1,040亿美元)，较2014年初增长9.1%，较上年同期增长近三分之一。巴克莱预计，截至2014年底，不良贷款有望达到7,000亿元人民币。

2014年迄今商业银行不良贷款率平均达1.04%的三年高位，超过了中国银行业监管部门划出的1%警戒线。考虑到银行系统并不透明，许多分析师认为实际水平要高得多。

过去，通过将清算期延后，中国经济增长实际上能够不受坏账影响。但随着中国调整经济增长模式，监管部门愈发担心不良贷款无休止展期而影响新贷款发放的做法。

一家国有银行的工作人员表示，一家银行要处理自己的不良资产，可能需要长达两年时间，而在此期间这些资产仍登记在资产负债表中，减少了银行可以用于发放新贷款的资金额。

在中国政府让市场在资本定价中发挥决定性作用之际，规模较小企业和民间企业违约在一段时间内屡屡发生，今年也爆发了首宗国内债券违约。

海岸投资的方杰明表示，银行建立自己的坏账团队并没有困难，但成立这样一个团队并不能自动带来更高的回报。

“我相信资产管理公司能够更好地让不良贷款池的价值最大化，因为这是他们擅长的领域。”

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link.reuters.com/fes68v (完)

(编译 王兴亚/王冠中/朱晓军/许娜；审校 石冠兰)

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