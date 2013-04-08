欧元债市：法国和比利时公债收益率触及纪录低位，因投资者寻求较高回报

* 投资者寻求较高回报，法国和比利时公债得益最大

* 意大利和西班牙公债上涨，受日本刺激计划带动

* 葡萄牙公债表现落后，此前该国宪法法院裁定几项重要的撙节措施违宪

路透伦敦4月8日 - 法国和比利时公债收益率(殖利率)周一触及纪录新低，延续上周跌势，因在日本推出空前经济刺激计划后，投资者寻求较德债回报更高的公债。

葡萄牙公债表现落后于大部份欧元区公债，此前葡萄牙宪法法院裁定几项重要的撙节措施违宪，不过葡萄牙公债仅小幅变动，该国公债收益率早盘上涨，之后缩减涨幅，葡萄牙政府须寻找新的节支方法。

除了低风险的德债外，大部份欧元区公债价格上涨，延续周五涨势，之前日本央行公布1.4万亿美元资产购买计划，令日本公债收益率创下新低，促使亚洲投资人在其他地方寻找较高的回报。

“市场寻找较高收益。资金需配置到其他货币。这些投资者将资金放多少在美元计价公债是受限的，所以他们将资金放到欧洲国家公债，”瑞穗策略师Riccardo Barbieri说。

法国 和比利时公债 收益率分别触及1.71%和1.97%的纪录新低。上述这些较高评级的公债收益率下跌，特别是得益于对日本投资人将把日本公债的资金转往欧元区的臆测。

10年期法国公债收益率高于可比德债收益率约50个基点，为2012年10月来最窄，Barbieri预期，该收益率差未来几天将再收窄10个基点。

意大利10年期公债 收益率跌7个基点，至4.34%，10年期西班牙公债 收益率下滑3个基点，至4.75%，也延续周五的其价格涨势。

德国商业银行高级利率策略师Michael Leister说，全球投资人正寻找较高收益资产。

葡萄牙公债收益率早盘大幅上涨，违约保护成本也跳升，因担忧该国维持救助计划在轨道之上的能力。上周五，针对九项争议撙节措施，葡萄牙宪法法院裁决其中四项违宪，这可能导致政府负担增加9-13亿欧元。

但交易商表示，没有真正的卖盘，葡萄牙10年期公债 收益率缩减升幅，最后上涨1个基点，至6.44%。

德债期货 跌26个跳动点，结算价报146.08，周五升至2012年6月来的最高水平。

10年期德债收益率 升2个基点，至1.24%，一些分析师认为，鉴于经济前景黯淡，意大利政治僵局，以及葡萄牙撙节计划的不确定性，预料将没有什么因素拉低核心公债市场。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]