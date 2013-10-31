美国国家安全局局长为该局进行辩护

路透华盛顿10月29日（记者 Tabassum Zakaria/Deborah Charles） -美国国家安全局（NSA)局长亚历山大(Keith Alexander)周二为处于困境的NSA进行辩护，称该局采取合法行动阻止武装分子的袭击，并表示所谓NSA在欧洲收集数百万次通话数据的报道不实。

有报道称，NSA监控公民以及美国主要盟国的领导人，引发日益强烈的争议，Alexander在出席众议院情报委员会听证会时试图缓和这种争议。

“比起放弃一个可能导致国家遭到袭击的项目，我们保卫国家和采取行动对美国更为重要。”Alexander说道。

Alexander表示，NSA在欧洲采取间谍行动的报道言过其实。他指出，法国、西班牙和意大利媒体报道称，NSA在这些国家收集大量通话数据，这是完全“失实的”。

Alexander称，NSA外包商前雇员斯诺登泄露的文件中提到的一些数据不只由NSA收集，也来自外国合作伙伴。“我们不是在收集欧洲公民的信息。这代表的是我们以及北约盟国为了保卫国家和支持军事行动所收集的信息。”

美国情报官员们还指出，欧洲也在监控美国。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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