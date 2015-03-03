日本NTT旗下部门同意收购德国e-shelter控股权

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透东京3月3日 - 日本电信电话(NTT)(9432.T)旗下部门NTT Communications Corp周二表示，已同意收购德国数据中心供应商e-shelter，由此将成为欧洲该领域第三大运营商。NTT Communications在海外展开一系列并购，以弥补国内成长迟缓。
NTT Communications并未透露此交易的财务条款。消息人士本月稍早告诉路透，NTT Communications正在洽购e-shelter，交易金额约为1,000亿日圆(8.32亿美元)。
两家公司在联合声明中称，NTT Communications将收购e-shelter的86.7%股权。e-shelter成立于2000年，是德国最大数据中心服务提供商，在柏林等四座德国大城市以及苏黎世和维也纳运营有数据中心。
这项交易将在全球范围内进一步扩展NTT品牌。2010年，NTT以3,820亿日圆收购了南非Dimension Data；2013年，NTT Communications签约收购两家美国云计算公司Virtela Technology Services和RagingWire Data Centers，交易价值总计855亿日圆。
NTT股价早盘收跌1.26%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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