独家：日本NTT Data在竞购戴尔Perot Systems中领先--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月12日 - 据消息人士称，日本NTT Data(9613.T)正在就收购戴尔(Dell Inc.)旗下信息技术咨询部门Perot Systems进行排他性磋商，不过双方在收购价格方面依然存在分歧。
该交易可能成为NTT Data规模最重要的一笔海外收购。该公司正寻求在美国扩张业务，扩大其所谓的知识流程外包(knowledge process outsourcing)服务。这项服务在希望削减成本的企业中日益受到欢迎。
消息人士周五称，NTT Data到目前为止在对Perot Systems的竞购中领先，但仍未与戴尔就收购价格达成一致。消息人士因而警告称，交易并非一定能达成。戴尔希望通过剥离Perot Systems获得逾50亿美元。
其中一位消息人士说，如果NTT Data不能与戴尔就收购整个业务达成协议，该公司可能会寻求部分收购Perot Systems。另一位消息人士说，双方料将在本月剩余时间继续磋商。
该消息人士要求匿名，因磋商仍属保密。未能立即联系到NTT Data和戴尔的代表就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。