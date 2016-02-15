独家：日本NTT Data在竞购戴尔Perot Systems中领先--消息

路透2月12日 - 据消息人士称，日本NTT Data(9613.T)正在就收购戴尔(Dell Inc.)旗下信息技术咨询部门Perot Systems进行排他性磋商，不过双方在收购价格方面依然存在分歧。

该交易可能成为NTT Data规模最重要的一笔海外收购。该公司正寻求在美国扩张业务，扩大其所谓的知识流程外包(knowledge process outsourcing)服务。这项服务在希望削减成本的企业中日益受到欢迎。

消息人士周五称，NTT Data到目前为止在对Perot Systems的竞购中领先，但仍未与戴尔就收购价格达成一致。消息人士因而警告称，交易并非一定能达成。戴尔希望通过剥离Perot Systems获得逾50亿美元。

其中一位消息人士说，如果NTT Data不能与戴尔就收购整个业务达成协议，该公司可能会寻求部分收购Perot Systems。另一位消息人士说，双方料将在本月剩余时间继续磋商。

该消息人士要求匿名，因磋商仍属保密。未能立即联系到NTT Data和戴尔的代表就此置评。(完)