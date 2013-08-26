《热点透视》欧元区二线国家因祸得福，避开了美联储政策前景引发的风暴

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬
路透伦敦8月23日 - 欧元区二线国家的债券躲过了美联储将缩减货币刺激的影响。这是因为如今正抛弃新兴市场的那些热钱，压根就没大批涌进过欧元区有问题的成员国。但利率上升还是可能损及这些国家。
他们也曾经处在风暴眼，但在美联储政策前景引发的市场动荡中，却充当了相对稳定的灯塔。
新兴市场债券正为美联储宽松政策导致的大举资金流入付出代价；美联储的政策促使投资人在海外追逐收益。由于担心欧元区分裂，多数国际投资者避开了欧洲二线债券。与此同时，二线国家的撙节政策遏制国内消费，帮助西班牙、意大利和葡萄牙等国消除经常账赤字。这也降低了这些二线国对外资的依赖。
但美联储政策前景仍可能损及他们。无风险利率升高将推高融资成本。一旦无风险资产的回报升高，投资者对有风险敞口会要求更高溢价。这可能阻挡全面的经济复苏，重新引发对主权债务偿付能力的担忧。
不过，欧洲二线地区利率虽已升高，但美国公债收益率上升的影响目前来看尚还轻微，这是因为欧元区经济愈合的速度比美国慢。现在，德国和美国10年期公债利差接近七年来最高。
花旗集团预计，德国经济2015年将成长1.6%，这低于美国预估为3.2%的增速。另外，由于经济停止萎缩，欧洲二线国家债券相对德债的收益率溢价已经下滑。意大利和西班牙10年期债券的收益率都已经低于7月初的水平。由于逃离新兴市场的投资人可能被欧元区债券吸引过去，分析师押注收益率溢价还会进一步下滑。
未来仍有挑战。信贷形势缩紧会打压经济复苏。政治危机的风险在意大利和葡萄牙一直没有消停过，可能西班牙也一样。德国的增长速度比其他国家都快，限制了欧洲央行(ECB)维持宽松货币政策的能力。而这可能进一步打击二线经济体。欧洲摆脱危机的道路仍布满荆棘。(完) (译文审校 石冠兰)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。