《热点透视》欧元区二线国家因祸得福，避开了美联储政策前景引发的风暴

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 隋芬

路透伦敦8月23日 - 欧元区二线国家的债券躲过了美联储将缩减货币刺激的影响。这是因为如今正抛弃新兴市场的那些热钱，压根就没大批涌进过欧元区有问题的成员国。但利率上升还是可能损及这些国家。

他们也曾经处在风暴眼，但在美联储政策前景引发的市场动荡中，却充当了相对稳定的灯塔。

新兴市场债券正为美联储宽松政策导致的大举资金流入付出代价；美联储的政策促使投资人在海外追逐收益。由于担心欧元区分裂，多数国际投资者避开了欧洲二线债券。与此同时，二线国家的撙节政策遏制国内消费，帮助西班牙、意大利和葡萄牙等国消除经常账赤字。这也降低了这些二线国对外资的依赖。

但美联储政策前景仍可能损及他们。无风险利率升高将推高融资成本。一旦无风险资产的回报升高，投资者对有风险敞口会要求更高溢价。这可能阻挡全面的经济复苏，重新引发对主权债务偿付能力的担忧。

不过，欧洲二线地区利率虽已升高，但美国公债收益率上升的影响目前来看尚还轻微，这是因为欧元区经济愈合的速度比美国慢。现在，德国和美国10年期公债利差接近七年来最高。

花旗集团预计，德国经济2015年将成长1.6%，这低于美国预估为3.2%的增速。另外，由于经济停止萎缩，欧洲二线国家债券相对德债的收益率溢价已经下滑。意大利和西班牙10年期债券的收益率都已经低于7月初的水平。由于逃离新兴市场的投资人可能被欧元区债券吸引过去，分析师押注收益率溢价还会进一步下滑。