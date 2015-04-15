中国国务院核准建设“华龙一号”三代核电示范机组 以促稳增长

路透北京4月15日 - 中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。

中国政府网引述会议称，这既是顺应国际能源发展趋势，优化能源结构，构建风、光、水、核等多元化清洁能源体系的必然选择，也有利于巩固和提升中国装备制造业国际竞争力，带动有效投资，促进产业结构调整升级和经济稳定增长，推进节能减排和可持续发展。

会议要求，要通过实施示范工程，采取国际最高安全标准，完善应急预案和应急响应措施，确保工程建设和运营安全，形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术，为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件，并为经济社会持续健康发展提供新动力。

华龙一号由中广核和中国核工业集团共同研发，去年正式通过国家审批。此前国家已选择两个厂址，即广西防城港和福建福清。由于在核电领域，将产品销往国外要求首先必须在国内有示范厂址或示范堆在建，因此示范堆开始建设以后，华龙一号将具备走出去的条件。

中国广核集团董事长贺禹3月曾表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。

中广核红沿河二期项目两台百万千瓦核电机组此前已获核准，这是四年来中国真正意义上新批的核电项目。自2011年日本福岛核电站发生事故后，中国核电项目审批基本处于停顿。

国务院会议并部署落实2015年经济体制改革重点任务，以深化改革增添发展动力。要求围绕处理好政府和市场关系这个核心，加大简政放权、放管结合力度，再取消一批行政审批事项，深化商事制度改革，降低投资创业门槛，稳定和扩大就业，推动经济稳中有进和提质增效升。

同时，要聚焦当前面临的深层次矛盾凸显、经济下行压力加大等问题，优先推出一批激活市场、激发活力的改革举措，在公共领域大力推广特许经营、PPP（公私合作）等模式，吸引社会投资，着力营造释放消费潜力的体制机制环境，推进区域通关一体化改革，更好服务稳增长、调结构、惠民生、防风险。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

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(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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