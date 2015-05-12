法国电力集团称中国企业将为Hinkley Point核反应堆提供设备

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透巴黎5月12日 - 法国电力集团(EDF)(EDF.PA)称已经与多家中国企业签署协议，中国业者将为EDF计划在英国Hinkley Point建造的两座核反应堆提供设备。
中国广核集团(CGN)和中国核工业集团公司(CNNC)2013年10月与EDF签署一纸协议，获得建造Hinkley Point的国际财团的30-40%股份。
法国回声报指出，新的供应协议意味中国业者的参与，将不仅限于财务方面。
一名EDF发言人士称，该公司也已签署谅解备忘录，使在Hinkley Point建造EPR反应堆和CGN在中国台山两座EPR反应堆的公司，彼此能交换信息。EPR反应堆为法国核能公司阿海珐(Areva)设计。(完)
(编译 张若琪 审校 张明钧)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。