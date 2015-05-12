法国电力集团称中国企业将为Hinkley Point核反应堆提供设备

路透巴黎5月12日 - 法国电力集团(EDF)(EDF.PA)称已经与多家中国企业签署协议，中国业者将为EDF计划在英国Hinkley Point建造的两座核反应堆提供设备。

中国广核集团(CGN)和中国核工业集团公司(CNNC)2013年10月与EDF签署一纸协议，获得建造Hinkley Point的国际财团的30-40%股份。

法国回声报指出，新的供应协议意味中国业者的参与，将不仅限于财务方面。

一名EDF发言人士称，该公司也已签署谅解备忘录，使在Hinkley Point建造EPR反应堆和CGN在中国台山两座EPR反应堆的公司，彼此能交换信息。EPR反应堆为法国核能公司阿海珐(Areva)设计。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

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