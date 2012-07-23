中国企业拟在英国建五座核反应堆--卫报

路透伦敦7月21日电---英国《卫报》周六报导，中国核能企业正考虑投资350亿英镑，在英国新建最多五座核反应堆。

《卫报》在其网站上报导称，上周，中国核工业集团公司(CNNC)所属的上海核工程研究设计院(SNERDI)一工作组会晤了英国高官。

该计划的第一部分包括中国核工业集团公司和另一家中国国企——广东核电集团，将分别参与竞购地平线(Horizon)项目的股权。

该报援引接近中方的未具名消息人士的话报导，中方还有意在英格兰东南部埃塞克斯郡(Essex)的布拉德韦尔(Bradwell)，英格兰北部兰开郡(Lancashire)的希舍姆(Heysham)和达勒姆郡的哈特尔浦(Hartlepool)等地兴建核反应堆。

消息人士称：“中国人既有资金又有经验。他们认为，在英国建立核反应堆使其有机会展示自己有能力在世界上监管最严格的环境下运营，并可在随後进军非洲和中东等其他市场。”

法国电力(EDF)也有意在英国新建核反应堆。

报导称，中国核工业集团公司将有意利用与美国核电工程公司Westinghouse的技术合作，再建设三座核反应堆。

报导称，这很可能需要引入一家运营这些核电厂的英国事业公司。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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