中国呼吁美俄大幅削减核武库

路透维也纳4月30日电（记者 Fredrik Dahl）---中国周一呼吁美国和俄罗斯进一步大幅削减核武库。美俄拥有全球绝大多数核弹头。

中国一位资深外交人士还在维也纳的会议上称，应停止发展导弹防御体系，该体系破坏全球战略平衡。其所指的可能是美国在欧洲的导弹防御体系，俄罗斯对美国的这一计划极为不满。

美俄削减武器新条约於2011年2月生效，双方将在七年内将把各自部署的远程战略核武器降至不超过1,550枚。

但中方代表在讨论《核不扩散条约》会议开幕式上强调，美俄两国迄今仍是拥有核武器最多的国家。

中国、英国和法国是另外三个得到认可的核国家。但这三个国家的核武器数量较少，规模远不及美俄。

中国代表团团长成竞业称，所有核国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器。

据他发表声明的副本，成竞业称，作为拥有最大核武库的国家，美国和俄罗斯应以可核查、不可逆的方式进一步大幅削减其核武库。

他还指出，当条件成熟时，其他核国家也应加入核裁军多边谈判。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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